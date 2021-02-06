HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyuya düşen kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kuyuya düşen kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

06.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuyuya düşen kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatın üzeri açık yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyusuna kedi düştü. Kedinin düştüğü yerden bir türlü çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kediyi kuyudan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, kısa sürede düştüğü yerden kurtarıldı. Daha sonra vatandaşlar, başka bir hayvanın kuyuya düşmemesi için kuyunun üzerini tahtayla kapattı.

Kuyuya düşen kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Antalya'da iğrenç olay: Eğilmiştim, bir el kalçamı sıktıAntalya'da iğrenç olay: Eğilmiştim, bir el kalçamı sıktı
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Ölmeden 1 hafta önce 53 yıllık sırrını kızlarına anlattı

53 yıllık sırrını ölmeden önce kızlarına anlattı

Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp gazetecileri tehdit etti

Gazetecileri böyle tehdit etti: Çıkınca hesabını sizden sorarım

Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Jandarma özel ekip kurdu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Kırşehir'de vahşet! İkram Kaplan eşi tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir el kalçamı sıktı

Antalya'da iğrenç olay: Eğilmiştim, bir el kalçamı sıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.