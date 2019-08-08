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Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bursa'da, traktörle bahçesine giderken amcasının oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amcasının oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çayyaka Mahallesi'nde, İ.K, aralarında husumet bulunan kuzeni Ertuğrul K'ye, traktörle bahçesine meyve toplamaya gittiği sırada av tüfeğiyle ateş etti.

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Ertuğrul K'nin kullandığı traktör, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerince, olayın ardından kaçan katil zanlısı İ.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet inegöl

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