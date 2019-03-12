HABER

Kuzenini işte böyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bursa’da aralarında husumet bulunan kuzenini kurşun yağmuruna tutan zanlı sevgilisinin evinde yakalandı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan cinayetin zanlısı adli makamlara sevk edildi.

Olay dün gece Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokak’ta meydana geldi. Tolga Ç, aralarında husumet bulunan kuzeni Gökhan Ç’ye (32) 7 el ateş etti. Sıkılan kurşunlardan bir kısmı vücuduna isabet eden Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kuzeni kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçtığı aracı tespit etti. Katil zanlısı kuzen, Osmangazi’de sevgilisinin kaldığı evde saklanırken yakalandı.

Tolga Ç, emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. (İHA/AA)

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Başkan Uğurdağ’dan istihdam seferberliğine çağrıBaşkan Uğurdağ’dan istihdam seferberliğine çağrı
Alaşehir'de pazar yerinde birden İstiklal Marşı çalındıAlaşehir'de pazar yerinde birden İstiklal Marşı çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kuzen cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.