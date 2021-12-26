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  4. Kuzenini kurtarmak istedi! İkisi de 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kuzenini kurtarmak istedi! İkisi de 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

26.12.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen kız çocuğu 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Kuzenlerden biri diğerini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Kuzenini kurtarmak istedi! İkisi de 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Su P. (11) 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül P.’yi (10) kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı.

İKİ KUZENDEN DE ACI HABER

Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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