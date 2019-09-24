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Kuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 22:13 | Son Güncelleme

AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü  Arif Aslan (44),  kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Arif Aslan (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aslan'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise amcasının oğlu Haşim Aslan (48), olduğu ortaya çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde Elmacık köyünde meydana geldi. Haşim Aslan yönetimimdeki 68 DD 729 plakalı otomobil rampa aşağı indiği sırada karşısından gelen amcasının oğlu Arif Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Arif Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Haşim Aslan da jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldüKuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldüKuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

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