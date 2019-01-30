Kuzenlerin acı sonu

Gaziantep’te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya (17) ile Ahmet Akyüz (16) isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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