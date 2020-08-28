Kuzey Amerika meyvesi 'aronya', Tokat'ta yetişiyor

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün araştırma bahçesine dikilen Kuzey Amerika meyvesi 'aronya' yetişmeye başladı. Antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan aronyayı eken Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanlık Alanı Dr. Aslı Yılmaz, "Aronya zengin besin içeriğine sahip. Çok karlı bir meyve. Yaş kilosu bu yıl itibariyle 100 TL'den, kurusu ise 300 TL'den alıcı buluyor" dedi.

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü anavatanı Kuzey Amerika olan ve antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan aronyayı, bölgeye uyumunu araştırmak için 3 yıl önce araştırma bahçesine ekti. Bölgede yetişecek meyveler için alternatif bir ürün olarak değerlendirilen aronya yapılan araştırmalar sonucunda bölgeye uyumlu çıktı.

Hasat edildikten sonra buzdolabında 4 santigrat derecede 2 ay boyunca besin içeriğini kaybetmeden saklanabilme özelliği ile dikkat çeken meyve, fiyatı ile dikkat çekiyor. Aronya meyvesinin kilosu yaş olarak 100 TL'den, kurusu da 300 TL'den satılıyor.