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Kuzey Ege'de fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 06:54 | Son Güncelleme

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

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Çanakkale gökçeada

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