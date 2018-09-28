ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.
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