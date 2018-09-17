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Kuzey Ege'nin "sakin adası"na sörfçü akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

"Dünyanın ilk Cittaslow adası" unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, elverişli rüzgarıyla son yıllarda yurt içi ve yurt dışından sörf tutkunlarının akınına uğruyor - Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: - "Rüzgar sörfü noktasında gerçekten çok kaliteli ve sörf için istenen rüzgarın Gökçeada'da olmasından dolayı son yıllarda özellikle Avrupa'dan ziyaretçiler geliyor" - "Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Belçika ve Almanya'dan gelen konuklarımız burada adanın enfes rüzgarıyla adeta dans ediyor. Burada kiteboard ve windsurf'te çok büyük hareketlilik sağladık" - "Sörf konusunda çok yakın tarihte Gökçeada sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacak"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - "Dünyanın ilk Cittaslow adası" unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, elverişli rüzgarıyla son yıllarda sörf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük adası konumundaki Gökçeada, barındırdığı doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında da adından söz ettirmeye başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer illerin yanı sıra, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Belçika ve Almanya'dan gelen çok sayıda sörf tutkunu, adanın Aydıncık bölgesinde kamp kurup, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerini rüzgarın gücüne bırakarak sahil bölgesinde adeta yer çekimine meydan okuyor.

- "Dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacak"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin özellikle rüzgar sörfü konusunda son yıllarda çok önemli bir mesafe katettiğini söyledi.

Adanın bu konuda, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın bir çekim merkezi haline dönüşmeye başladığını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde sörf konusunda çok farklı lokasyonlar var, Akyaka ve Alaçatı gibi. Fakat rüzgar verimliliği noktasında ve adada sürekli esen rüzgar noktasında burası sporcular için vazgeçilemez bir yer oluyor. Rüzgar sörfü noktasında gerçekten çok kaliteli ve sörf için istenen rüzgarın Gökçeada'da olmasından dolayı son yıllarda özellikle Avrupa'dan ziyaretçiler geliyor. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Belçika ve Almanya'dan gelen konuklarımız burada adanın enfes rüzgarıyla adeta dans ediyor. Burada kiteboard (kitesurf) ve windsurf'te çok büyük hareketlilik sağladık."

Çetin, yerel yönetim olarak bu konuya büyük destek sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Sörf konusunda çok yakın tarihte Gökçeada sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

- "Her türlü desteği vermeye hazırız"

Gökçeada'nın rüzgar sörfü noktası olan Aydıncık bölgesinde bazı iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Gökçeada'nın gelecek nesillere ulaşması için başlattığımız sürdürebilir turizm iddiamız, rüzgar sörfünü de kapsayacak biçimde hızla ilerliyor. Peki biz bunu nasıl başarabiliriz? Eko ve agro turizm ile yerinde tüketimi destekleyen turizm ve aynı zamanda doğa sporları. Tabii ki doğa sporları denildiğinde de en başta gelen rüzgar kalitemiz açısından sörf. Biz kiteboard ve windsurf konusunda Gökçeada'nın bir marka olması, tüm dünyanın bu spor için gözlerini adaya çevirmesini sağlamak adına her türlü desteği vermeye hazırız."

- "Bol rüzgarlı kitesurf ve windsurf cenneti"

Aydıncık'ta rüzgar sörfü okulu bulunan sörf eğitmeni Volkan Günel de rüzgarıyla ünlü Gökçeada'da bu spora gönül verenleri ağırladıklarını belirtti.

Günel, 2000'li yılların başında İstanbul'da açtığı sörf okulunu Gökçeada'ya taşıdığını anımsatarak, "Gökçeada'ya şubat ayında gelmiştim ve rüzgarına, doğasına aşık oldum. Dünya üzerinde bulabileceğiniz bütün rüzgarlar burada var. 5 dakikada dünya üzerindeki bütün rüzgarların olduğu bir yerde olduğunuzu düşünün. Cennet gibi. Senenin 300 günü rüzgarlı. Havası sıcak, boğaz akıntısından etkilenmeyen, muhteşem doğası olan bir yer." ifadelerini kullandı.

Adada 9 ay boyunca windsurf ve kiteboard yapılabildiğine işaret eden Günel, şöyle devam etti:

"Biz okulu genelde nisan başında açıp kasım ortası ve sonuna doğru kapatıyoruz. Bazen yılbaşını burada geçirdiğimiz oluyor. İstanbul'a yakın mesafede bir yer olduğu için insanlar buraya akın ediyorlar. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Burada 7 gün 24 saat rüzgar esiyor. Büyük bir koy olduğu için 700-800 kişi aynı anda çok rahat kayabilir. 10-15 metre yüksekliklere çıkıp havada taklalar atabiliyorsunuz. Burası cennet gibi bir yer. Doğası da çok güzel. Dalış, şelale, orman, tuz gölü var ve tabii ki bol rüzgarlı kitesurf ve windsurf cenneti."

Günel, adaya İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Avustralya, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'dan çok sayıda sporcu geldiği belirtti.

- Yerli ve yabancı sporcular memnun

Uzun yıllardır Gökçeada'ya gelerek kiteboard yapan Uzman Dr. Hüban Dayıoğlu da böyle rüzgarı başka bir lokasyonda bulamadığını belirterek, herkesi davet etti.

Romanyalı sporcu Gabriel Gaman da son 10 yıldır arkadaşlarıyla beraber gelerek Gökçeada'da kurdukları kamp süresince kiteboard ve windsurf yaptıklarını anlattı.

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Çanakkale gökçeada Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kite board wind surf

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