HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore'de korkutan haberler... Koronavirüs yok dediler ancak çok sayıda ölüm var

Kuzey Kore'de korkutan haberler... Koronavirüs yok dediler ancak çok sayıda ölüm var

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de yetkililer, devlet medyası aracılığıyla ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığına ilişkin açıklamalar yapsa da ocak ayından bu yana en az 20 kişinin şüpheli biçimde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Kore'de korkutan haberler... Koronavirüs yok dediler ancak çok sayıda ölüm var

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesinde yer alan habere göre, ocak ayından bu yana Kuzey Kore genelinde 20'den fazla kişinin şüpheli şekilde öldüğünü ortaya koyan bilgi edinildi.

Kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürdü.

Kuzey Kore'de üst düzey bir hükümet kaynağı da 27 Şubat'ta Daily NK'ye, "Kuzey Kore'nin acil hastalık kontrol merkez komutanlığı istatistikleri, ocaktan bu yana 23 kişinin akut zatürreden öldüğünü gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Bu sayıya, yüksek ateş, öksürük ve ciddi solunum güçlüğü geliştikten sonra ölen herkesin sayılması sonucu ulaşıldığını aktaran kaynak, ülkenin tüm bölgelerinde benzer semptomlara sahip toplam 82 kişinin karantinaya alındığını belirtti. Kaynak, semptomları hafifleyen hastaların taburcu edildiğini ancak sürekli olarak yeni vakaların ortaya çıktığını kaydetti.

Kuzey Kore'de 25 Şubat itibarıyla söz konusu can kayıplarından 7'sinin, karantinaya alınanlardan da 16'sının başkent Pyongyang'da görüldüğü iddia edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere toplam 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Japonya’daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme! Japonya’daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme!
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

ABD'nin paylaşımındaki 'Türk general' detayı

ABD'nin paylaşımındaki 'Türk general' detayı

Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Diğer Haberler
İdlib kırsalındaki Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

İranlı bürokrat Muhammed Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti

İranlı bürokrat koronavirüsten hayatını kaybetti

Japonya’daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme!

Japonya’daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme!

Rus yetkililer açıkladı! Türkiye gözlem uçuşu yapacak

Rus yetkililer açıkladı! Türkiye gözlem uçuşu yapacak

Son dakika haberi! Putin'den açıklama: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Filipinler'den son dakika haberi: Alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı

Alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.