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Kuzey Kore'den manidar zamanlamayla dünyayı korkutan 'nükleer silah' açıklaması! "Egemenliğimizin ihlalidir"

14.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın savaşlar ve meydan okumalar nedeniyle diken üstünde geçirdiği 2022'de her an yeni bir çatışmanın patlak verme olasılığı kaygıları artırırken Kuzey Kore'den bu korkuyu pekiştirecek bir 'nükleer silah' açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore ziyareti üstüne gelmesiyle zamanlaması dikkat çeken açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer silahtan vazgeçmeyeceğinin altı çizildi. Kuzey Kore ayrıca Guterres'e tepki göstererek çağrıda bulundu.

Kuzey Kore'den manidar zamanlamayla dünyayı korkutan 'nükleer silah' açıklaması! "Egemenliğimizin ihlalidir"

BM Genel Sekreteri Guterres'in Güney Kore ziyareti Kuzey Kore'yi öfkelendirdi! Kuzey Kore, Guterres'in "belirli bir ülkenin hükümetinden emir veya talep kabul etmemesi" gerektiğini savunarak Guterres'in Güney Kore ziyaretinde dile getirdiği "nükleer silahsızlanma" çağrısına yanıt olarak ise ABD'yi işaret ederek Kuzey Kore'nin nükleer silahlara erişiminin "olmazsa olmaz bir seçim" olduğu kaydedildi. İşte Kuzey Kore'nin dünyayı endişelendiren 'nükleer silah' açıklamasından ayrıntılar...

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres (solda), ziyaret ettiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin (sağda) tarafından kabul edildi.

"GUTERRES'İN SÖZLERİ TARAFSIZLIKTAN UZAK"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güney Kore’yi ziyaret ederek, BM’nin Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemesinin ardından, Pyongyang’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kuzey Kore’nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı açıklamada, Guterres’in sözlerini "BM’deki görevinin yükümlülüklerine aykırı ve tarafsızlık ve hakkaniyetten son derece uzak" olarak nitelendirdi.

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ABD'Yİ SUÇLADILAR: EGEMENLİĞİMİZİN İHLALİDİR

"BM genel sekreterinin belirli bir ülkenin hükümetinden emir talep veya kabul etmemesi ve yalnızca BM’ye karşı sorumlu olan uluslararası bir yetkili olarak konumuna zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerekir" denilen açıklamada, "ABD ve ona bağlı güçler tarafından empoze edilen sözde tam nükleer silahsızlanma, tek taraflı bir silahsızlanmayı talep ettiği için Kuzey Kore’nin egemenliğine yönelik bir ihlaldir ve BM Genel Sekreteri Guterres belki de Kuzey Kore’nin bunu tavizsiz olarak, tamamen reddettiğini iyi bilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kuzey Kore ile ABD arasındaki çatışmanın tarihi, dünyanın en büyük nükleer silahlı gücü ve dünyanın tek nükleer suçlusu olan ABD’nin yasadışı ve düşmanca politikasından vazgeçmediği sürece Kore yarımadasında kalıcı barış ve istikrarın asla sağlanamayacağını göstermektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey Kore’nin nükleer silahlara erişimi, devletinin ve halkının güvenliğini savunmak ve ABD’nin düşmanca politikasından ve nükleer tehdit ve şantajından bağımsız gelişimini sağlamak için olmazsa olmaz bir seçimdir" ifadelerine yer verildi.

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K. Kore lideri Kim Jong-Un

"ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEMEYİ TAVSİYE EDİYORUZ"

BM’nin "uluslararası adaleti ve egemenlik eşitliğini faaliyetlerinin temel ilkesi olarak görmek zorunda olduğu" vurgulanan açıklamada, Guterres’in ise bu organın başı olarak "uluslararası ilişkilerde her zaman adaleti, tarafsızlığı ve nesnelliği koruması gerektiği" kaydedildi.

Açıklama, "Genel Sekreter Guterres’e ateşe körükle gitmek niteliğindeki tehlikeli söz ve davranışlarda bulunurken dikkatli olmasını, bunun yerine Kore yarımadasındaki son derece vahim sorunun çözümüne yardımcı olacak adımlar atmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri ile son buldu.

BM GENEL SEKRETERİ'NİN GÜNEY KORE ZİYARETİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore’de BM’nin, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya gelen Guterres, Seul’un yarımadadaki barışı koruma çabalarının desteklendiğini belirterek, Pyongyang’a "tamamen, geri döndürülemez ve kanıtlanabilir nükleer silahsızlanma" çağrısı yapmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Antonio Guterres nükleer silah
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