Kuzey Kore'den şaşırtan karar: Askıya aldı!

Kuzey Kore'nin resmi KCNA haber ajansında yer alan habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, partisinin Merkez Askeri Komisyonu'nun videokonferans toplantısına başkanlık etti ve askeri planların askıya alınmasına karar verdi.

Haberde Kuzey Kore'nin Güney'e yönelik sıkı tutumunu neden gevşettiğinin gerekçesi yer almadı. Kuzey Kore bir hafta önce Güney ile sınırda yer alan irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.

Haberde ayrıca toplatıda "ülkenin askeri caydırıcılık kabiliyetini daha da güçlendirmek" için alınacak önlemleri değerlendirildiği ifade edildi.

Teknik olarak hâlâ savaşta bulunan Güney ve Kuzey Kore arasındaki askeri gerilim, Pyongyang'ın daha önce Güney'e iltica eden vatandaşların Kuzey'e propaganda broşürleri gönderme çalışmalarına itirazı üzerine yükseldi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan başka bir habere göre, birkaç gün önce sınır bölgesine 20 yeni hoparlör kuran Kuzey Kore ordusunun bugün 10 hoparlörü kaldırdı. Kuzey ve Güney Kore 2018'de "tüm düşmanca eylemleri" durdurmak için bir anlaşma imzaladıktan sonra yaklaşık 40 sesli uyarı sistemi kaldırılmıştı.

