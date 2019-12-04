Kuzey Kore, emperyalistleri İşçi Partisinin ideolojisine zarar vermekle suçladı

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Emperyalistler ve sınıf düşmanları, partimizin ideolojik ve devrimci tutumunun altını oymak için çılgınca denemeler yapıyor." dedi.

Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kim, Kore Yarımadası'ndaki en yüksek nokta olan Paektu Dağı'nda yaptığı açıklamada, "Her zaman Paektu'nun saldırgan ruhuyla yaşamalı ve çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Eşi ve üst düzey askeri yetkililerle ailesinin propaganda sembolü sayılan beyaz atla objektiflere poz veren Kim, emperyalistlerin Kuzey Kore İşçi Partisinin ideolojik ve devrimci tutumuna zarar vermek için daha çok teşebbüste bulunduğunu belirtti.

Haberde, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için yıl sonuna kadar tanınan sürede sona gelinirken, İşçi Partisinin, ay sonuna doğru "ülkede ve yurt dışında değişen durumlar" doğrultusunda "kritik konuların" ele alınacağı Merkezi Komite Toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin önemli bir getirisi olmazsa nükleer diplomasiyi sürdürme niyetinin bulunmadığını yineleyerek "ABD tarafından çığırtkanlığı yapılan diyalog, özü itibarıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin diyaloğa bağlı kalmasını tezgahlayan aptalca bir oyundan başka bir şey değil. Bu, ABD'deki seçim ve politik durum lehine kullanılıyor. Artık hangi Noel hediyesini seçeceği tamamen ABD'nin takdirine kalıyor." yorumunu yapmıştı.