Kuzey Kore hapishanelerinde yaşadıkları kan dondurdu

“Küçücük bir odada 50 kişiden fazlaydık” diyen Timothy, mahkumların birbirinin kollarına ve bacaklarına yaslanmak zorunda kaldığını söyledi.

Kendisinin de işkence gördüğünü söyleyen Timothy’nin sırtında hala dövüldüğü metal borular ve tahta kazıkların izi bulunuyor. Vücudundaki kırıklarla birlikte düzinelerce başka mahkumla aç bir şekilde küçücük hücrelere atılan Timothy’nin yaşadıkları korku filmlerini aratmıyor.

Göz altında işkenceye tanık olduğunu söyleyen Timothy Cho “Polis kelepçesini çıkardı ve kelepçeyle adamın kafasına vurdu. Kanlar akıyordu” dedi.

The Sun’ın haberine göre Timothy Cho adlı Kuzey Koreli, kiliseye gittiği gerekçesiyle bir mahkumun hapishanede zincirlendiğini ve gittiğini itiraf ettikten sonra vahşice dövüldüğünü iddia etti.

İNANÇLILAR İÇİN GEZEGENDEKİ EN KÖTÜ YER

Kuzey Kore’de insanların ibadet etmesine izin verilen tek Tanrı Kim Jong-un ve ailesi olduğunu söyleyen Timothy, bu durumun Kuzey Kore’de yaşayan Hristiyanlar için korkunç bir gerçek olduğunu belirtti.

Dünyadaki inanç kaynaklı kötü muameleleri takip eden Open Doors adlı kurum, Kuzey Kore’yi gezegendeki en kötü yer olarak seçti. Organizasyonun tahminine göre Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde korku içinde yaşayan 300 bin Hristiyan olduğu tahmin ediliyor. Open Doors, 300 bin Hristiyan’ın 50 bin ila 70 bin tanesinin çalışma kamplarında ve korkunç şartlarda tutulduğuna inanıyor.

Open Doors International’dan strateji ve araştırma direktörü Dr. Boyd-Macmillian, bu hapishaneler için “Yalnızca fare avlayıp yiyerek hayatta kalabilirsiniz” dedi.

Kuzey Kore’deki çalışma kamplarındaki hayat korkunç ve kasvetli.



Hristiyanların en kötü ve en tehlikeli işlerde çalıştırıldığını belirten Dr. Boyd-Macmillian “Uygun ekipman olmadan erimiş çelik dökmeniz istenebilir” dedi.

Birçok Kuzey Koreli gibi Timothy, Çin sınırından kaçmaya çalışırken misyonerler tarafından yardım gördükten sonra Hristiyan oldu.