HABER

Kuzey Kore lideri Kim doğum gününde 4. kez Çin'de

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim, Çin lideri Şi ile başkent Pekin'de 4. kez bir araya geliyor. Kim'in doğum gününe denk gelen bu resmi ziyarette ABD Başkanı Trump ile ikinci bir zirvenin planlarının konuşulacağı öngörülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim doğum gününde 4. kez Çin'de

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u geçen yıl Çin'e taşıyan yeşil-sarı çizgili zırhlı trenin dün akşam saatlerinde başkent Pekin'de görülmesi yine basını haklı çıkardı. Bilinen ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapan Kim'in bu kez 35. doğum gününde (8 Ocak) yine Pekin'e gittiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve Kim Yong-chol dahil üst düzey yetkililerin eşlik ettiğini duyurdu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua da Kim'in Çin lideri Şi Cinping'in daveti üzerine 3 günlük resmi ziyaret düzenlediğini doğruladı.

2019-01-07T232554Z_1547635024_RC19E6BB0900_RTRMADP_3_NORTHKOREA-CHINA-VISIT

Ardından haber ajansları, Kim'in araç konvoyunun Pekin sokaklarındaki görüntülerini paylaştı.

on 1 yılda 4. olacak Şi- Kim görüşmesinin, ABD ile Kuzey Koreli yetkililerin Başkan Donald Trump ve Kim arasında ikinci bir zirve için Vietnam'da bir araya geldiği iddialarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Nitekim Kim'in Şi ile diğer 3 görüşmesi ABD Başkanı Trump ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvelerinin öncesi ve sonrasına denk gelmişti.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Ankara'da Suriye pazarlığı: Türkiye ABD'den ne talep etti?Ankara'da Suriye pazarlığı: Türkiye ABD'den ne talep etti?
ABD'den önemli iddia: Erdoğan Trump’a teminat verdiABD'den önemli iddia: Erdoğan Trump’a teminat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un Kuzey Kore çin ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da Suriye pazarlığı: Türkiye ABD'den ne talep etti?

Ankara'da Suriye pazarlığı: Türkiye ABD'den ne talep etti?

ABD'den önemli iddia: Erdoğan Trump’a teminat verdi

ABD'den önemli iddia: Erdoğan Trump’a teminat verdi

Bu duvar ABD'yi böldü! Eski başkanlar Trump'a karşı

Bu duvar ABD'yi böldü! Eski başkanlar Trump'a karşı

El Chapo davasında gündemi sarsan iddia! 'Emzik' eski devlet başkanı mı?

İpin ucu eski devlet başkanına kadar uzadı!

ABD basınından Kaşıkçı cinayetinin elebaşı hakkında bomba iddia: Ortadan kayboldu!

ABD basınından bomba iddia: Ortadan kayboldu!

Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!

Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.