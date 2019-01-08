Kuzey Kore lideri Kim doğum gününde 4. kez Çin'de

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u geçen yıl Çin'e taşıyan yeşil-sarı çizgili zırhlı trenin dün akşam saatlerinde başkent Pekin'de görülmesi yine basını haklı çıkardı. Bilinen ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapan Kim'in bu kez 35. doğum gününde (8 Ocak) yine Pekin'e gittiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve Kim Yong-chol dahil üst düzey yetkililerin eşlik ettiğini duyurdu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua da Kim'in Çin lideri Şi Cinping'in daveti üzerine 3 günlük resmi ziyaret düzenlediğini doğruladı.

Ardından haber ajansları, Kim'in araç konvoyunun Pekin sokaklarındaki görüntülerini paylaştı.

on 1 yılda 4. olacak Şi- Kim görüşmesinin, ABD ile Kuzey Koreli yetkililerin Başkan Donald Trump ve Kim arasında ikinci bir zirve için Vietnam'da bir araya geldiği iddialarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Nitekim Kim'in Şi ile diğer 3 görüşmesi ABD Başkanı Trump ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvelerinin öncesi ve sonrasına denk gelmişti.

