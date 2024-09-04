Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan akılalmaz karar! Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Füze denemeleriyle adından söz ettiren Kuzey Kore'de temmuz ayında sel felaketi yaşanmıştı. Çok sayıda kişinin öldüğü selde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un çok sayıda hükümet yetkilisini idam ettirdiği iddia edildi.

SELİN FATURASI AĞIR OLDU

Amerikan Bloomberg haber sitesinin Güney Kore merkezli TV Chosun'a dayandırdığı habere göre Kuzey Kore'de sellerin faturası ağır oldu.

Habere göre Kuzey Kore hükümeti, temmuz ayı sonunda ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından birçok hükümet yetkilisini idam etti.

Güney Kore merkezli TV Chosun'un kimliği açıklanmayan bir Güney Kore hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, selden etkilenen bölgede 20 ile 30 arasında bölgesel hükümet yetkilisi geçen ay kurşuna dizildi.

Kanal, yıkıcı sellerin Jagang eyaletinde en çok etkilenen bölgede birkaç bin kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini bildirdi.

YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden bir sözcü telefonla yaptığı açıklamada, gelişmelerle ilgili istihbarat aldıktan sonra durumu yakından izlediklerini söyledi.

Güney Kore'nin Kuzey ile ilişkileri yürüten Birleşme Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

SORUMLU OLANLARIN CEZALANDIRILACAĞINI İFADE ETMİŞTİ

Kim Jong Un temmuz ayı sonundaki bir acil parti toplantısında, görevlerini “ciddi şekilde ihmal eden” ve bu nedenle kayıplardan sorumlu olanları kesinlikle cezalandıracağını söylemişti.

Kuzey Kore'nin propaganda aygıtı, felaketin ardından Kim'in kurtarma çalışmalarını denetlediği fotoğrafları dağıttı ancak herhangi bir ölüm bildirmedi.

4 BİN 100 EV ZARAR GÖRDÜ

Kuzey Kore devlet medyasına göre, sağanak yağışlar yaklaşık 4 bin 100 eve zarar verdi, yolları ve demiryolu bağlantılarını yerle bir etti.

Şiddetli yağışlar, Çin'e köprüyle bağlı bir ticaret merkezi olan Sinuiju şehrinde ve yakındaki Uiju ilçesinde yaklaşık 3 bin hektarlık tarım arazisini yok etti.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı, yaklaşık 5 bin kişinin kurtarıldığını söyledi.