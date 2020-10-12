HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde halktan özür diledi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde halktan özür diledi

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, BBC Türkçe'nin haberine göre, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" diye konuştu.

"BÜYÜK ZORLUKLAR, GÖRÜLMEMİŞ FELAKETLER"

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.

Pyongyang Ocak'ta Çin sınırını kapatmış ve bir koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Uzmanlar, hiç vaka olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor. Füze ve nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yıllardır uluslararası yaptırımlar uygulanıyor. Doğal afetlerin de ülkedeki durumu ağırlaştırdığı belirtiliyor.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nün Kuzey Kore Direktörü Hong Min, "Kim'in böyle bir etkinlikte neden gözyaşı dökme aşamasına geldiğine bakmak gerekiyor. Satır aralarında liderliğinin çok büyük baskı olduğunu görebiliyorsunuz" dedi.

"TÜM NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDERİZ"

Kim konuşmasında ayrıca, dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle zorluk yaşayan halklara destek belirtti, Güney Kore ile ilişkilerinin geliştirilmesini umut ettiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri, alışılmadık şekilde gece karanlığında sabaha karşı yapılan törende tehdit edilmeleri halinde tüm nükleer güçlerini seferber edeceklerini vurguladı ancak doğrudan Washington'u hedef almaktan kaçındı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin törende uzun menzilli yeni füzesini sergilemesi nedeniyle kaygı belirtti ve Kuzey'i, nükleer programının tasfiyesiyle ilgili görüşmelere dönmeye çağırdı.

Guardian gazetesine göre bir Amerikalı yetkili, ABD'yle yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiği bir ortamda Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programına öncelik vermeye devam etmesinin "düş kırıklığı" yarattığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
'Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor'Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Çöplükte yiyecek arayan filler! Korkunç fotoğraf birincilik ödülü aldı
Çöplükte yiyecek arıyorlar
Araştırma: Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
'Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Ağzıma kan tadı geliyor
'Ağzıma kan tadı geliyor, ölümü bekliyorum!'
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçeği öğrenen genç kızın hayatı altüst oldu
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
BAE: Katar'daki Türk ordusu bölgeyi istikrarsızlaştırıyor!
BAE: Katar'daki Türk ordusu bölgeyi istikrarsızlaştırıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.