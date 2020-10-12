Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde halktan özür diledi

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, BBC Türkçe'nin haberine göre, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" diye konuştu.

"BÜYÜK ZORLUKLAR, GÖRÜLMEMİŞ FELAKETLER"

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.

Pyongyang Ocak'ta Çin sınırını kapatmış ve bir koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Uzmanlar, hiç vaka olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor. Füze ve nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yıllardır uluslararası yaptırımlar uygulanıyor. Doğal afetlerin de ülkedeki durumu ağırlaştırdığı belirtiliyor.