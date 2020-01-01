Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan dikkat çeken açıklama: Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer programa devam edeceğini ve yeni bir "stratejik silahı" kısa zamanda tanıtacağını açıkladı. Devlet haber ajansı KCNA'ya göre, nükleer silahlardan arınma müzakerelerinin yeniden başlaması için Washington'a yıl sonuna kadar verilen süre doldu.

Hafta sonu iktidardaki İşçi Partisi liderleriyle dört gün süren bir toplantı yapan Kim Jong-un, burada ABD'nin verilen sürenin sonuna kadar yaptırımları yumuşatmak için bir adım atmadığını ve müzakereleri yeniden başlatmak yerine "yeni bir yol deneyebileceğini" söylemişti.

'BALİSTİK FÜZE DENEMESİNE YENİDEN BAŞLAYABİLİR'



ABD'li askeri yetkililer de, Kuzey Kore'nin 2017'de ara verdiği kıtalar arası balistik füze denemelerine yeniden başlayabileceğini belirtmişti.

KCNA'ya göre Kim Jong-un, ABD'nin "gangsterlerinkine benzer taleplere ve yaptırımlara devam ederken bir yandan da Güney Kore'yle ortak tatbikatlar yapması sebebiyle Kuzey Kore'nin kendisini sınırlandırmasına gerek olmadığını" söyledi.