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  4. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan dikkat çeken açıklama: Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan dikkat çeken açıklama: Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız

01.01.2020 07:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni bir 'stratejik silahı' kısa zamanda tanıtacağını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan dikkat çeken açıklama: Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer programa devam edeceğini ve yeni bir "stratejik silahı" kısa zamanda tanıtacağını açıkladı. Devlet haber ajansı KCNA'ya göre, nükleer silahlardan arınma müzakerelerinin yeniden başlaması için Washington'a yıl sonuna kadar verilen süre doldu.

Hafta sonu iktidardaki İşçi Partisi liderleriyle dört gün süren bir toplantı yapan Kim Jong-un, burada ABD'nin verilen sürenin sonuna kadar yaptırımları yumuşatmak için bir adım atmadığını ve müzakereleri yeniden başlatmak yerine "yeni bir yol deneyebileceğini" söylemişti.

'BALİSTİK FÜZE DENEMESİNE YENİDEN BAŞLAYABİLİR'

ABD'li askeri yetkililer de, Kuzey Kore'nin 2017'de ara verdiği kıtalar arası balistik füze denemelerine yeniden başlayabileceğini belirtmişti.

KCNA'ya göre Kim Jong-un, ABD'nin "gangsterlerinkine benzer taleplere ve yaptırımlara devam ederken bir yandan da Güney Kore'yle ortak tatbikatlar yapması sebebiyle Kuzey Kore'nin kendisini sınırlandırmasına gerek olmadığını" söyledi.

DİYALOG KAPISINI AÇIK BIRAKTI

Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını geliştirip caydırıcılığını artıracağını belirten Kuzey Kore lideri, diyalog kapısını da açık bıraktı. Yeni silah çalışmalarının kapsam ve derinliğinin ABD'nin atacağı adımlarla yakından bağlantılı olarak koordine edileceğini söyledi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Bu açıklamadan birkaç saat sonra, tátil yaptığı Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un'un nükleer silahtan arınma konusunda verdiği sözleri tutacağına inandığını söyledi:

"Nükleer silah konusunda bir anlaşma imzaladık. "Nükleer silahtan arınma" Singapur'da imzalanan bu anlaşmanın ilk cümlesiydi. Bence sözünün eri bir adam."

Kim Jong-un'la birbirilerini "sevdiklerini" ve "çok iyi bir ilişkileri olduğunu" söyleyen Trump, "Kim ülkesini temsil ediyor. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo da Kuzey Kore'nin "Doğru bir tercih yaparak barışı seçeceğini umduğunu" söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2018'de Singapur'da görüşem Kim Jong-un ve Donald Trump, "Kore yarımadasının tamamen nükleer silahtan arındırılması" üzerine muğlak ifadelerin yer aldığı bir bildiriyi kabul etmiş ve ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore'nin resmi adı) arasında yeni bir ilişki geliştirme konusunda uzlaşmıştı.

İki lider bu görüşmenin ardından Şubat 2019'da Vietnam'da bir araya gelmiş, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmüştü.

Son olarak Haziran ayında, planda olmayan şekilde Kuzey ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış tampon bölgede bir araya geldiler.

Ancak yaptırımların hafifletilmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlar konusunda geri adım atmasını içeren görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Pyongyang, Washington'a yaptırımlarla ilgili adım atması ve müzakerelere yeniden başlamak için 2019'un sonuna kadar süre verdi.

Kuzey Kore yeniden kısa menzilli füze denemelerine başladı, iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Tartışmalar sırasında Kim Jong-un, Trump için "bunak" derken Trump da Kuzey Koreli mevkidaşına "roket adam" benzetmesi yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un Kuzey Kore ABD Donald Turmp

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