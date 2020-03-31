Kuzey Kore lideri Kim koronavirüse meydan okuyor

Komşu Güney Kore, Covid-19'la mücadele edildiği bir dönemde "kısa menzilli" füze denemesini yakışıksız bulduğunu açıkladı. Kuzey Kore'deki rejimin koronavirüs önlemlerini hafife aldığı, bu durumun ağır sonuçlarının olacağı belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemlerini dize getirmeyi başardı. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 800 bine, ölümler de 38 bine yaklaştı. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

Alman Konrad Adenauer Vakfi'nın Güney Kore'deki temsilcisi Stefan Samsa, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de corona virüsü görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız" dedi.