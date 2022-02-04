Kuzey Kore'nin akıllı telefon hikayesi olay oldu! iPhone'larda bile olmayan özelliğe sahip ama internet yok

Kuzey Kore, akıllı telefonların piyasaya çıkışının lider Kim Jong-Un tarafından denetlendiği "dünyanın en kapalı ülkesi" olarak nitelendiriliyor. Ülke, isteyen herkesin ulaşabileceği türden bir internetin olmamasına rağmen, vatandaşlarının günceli yakalamalarına yardımcı olmak için kendi özel yapım akıllı telefonlar sunuyor. Üstelik söylenenlere bakılırsa, bu akıllı telefonlar dolu dolu oyunlarla geliyorlar.

İLK YERLİ MODEL KIM YONG-UN'DAN ÖVGÜ ALDI

Kuzey Kore'nin akıllı telefonları, yerel olarak dokunmatik telefonlar olarak adlandırılıyor. Dünyanın en ayrıcalıklı akıllı telefonları unvanını alabilecek bu telefonlar bazı uygulamaları da içeriyor. Ülkenin ilk yerli modeli ise Arirang 171 adını taşıyor. Arirang 171, lider Kim Jong-Un'dan övgü almış bile.

YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ KAÇIRMAYI BAŞARDI! ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

2018'de Kuzey Kore'deki telefonlardan birini ülkeden dışarı çıkartmayı başaran Danimarkalı yazılım geliştiricisi Christian Budde Jensen ise ülkenin ilk yerli modeline dair aydınlanmamızı sağlıyor. Geliştiriciye göre, Arirang'ın özellikleri arasında Bluetooth, 3G bağlantısı, kamera ve microSD yuvası gibi birçok akıllı telefonlarda gördüğümüz özellikler var.

BİR DEĞİL İKİ DEĞİL ÜÇ HİÇ DEĞİL! TAM BEŞ ANGRY BİRDS...

Jensen, internet erişimi veya WiFi olmamasına rağmen, Kuzey Kore'nin bir numaralı akıllı telefonunun oyunlarla dolu olduğunu belirtmeyi de unutmadı. Bir dönem dünya çapında çok konuşulan Angry Birds oyununun 5 farklı versiyonu, Super Mario ve Plant vs Zombies de bildirilen bu oyunların arasında. Telefonda Angry Birds'ün tam 5 farklı versiyonunun olması Kuzey Korelilerin Angry Birds'ü fazlasıyla sevdiğini gösteriyor gibi.

SIM KART TAKTIĞINDA KAPANDI

Jensen, telefonun bir Android telefon olduğunu, üzerine özel bir Kuzey Kore yazılımı yüklendiğini düşünüyor. Bluetooth aracılığıyla bir bilgisayarla bağlantı kurmasına rağmen başarılı bir şekilde bilgi alışverişi yapamadığından bahsediyor ve SIM kart taktığında telefonun kapandığını ifade ediyor.

Ancak telefonun ek bir avantajı var. O da ön yüklü olarak gelen 500 MB'lık bir propaganda videosu. Video, telefonun 2GB'lık depolama alanının yaklaşık 25'ini kapsıyor.

Kuzey Kore'nin Arirang'ı piyasaya sürmesiyle yetindiğini düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Ülke, Arirang telefonundan bu yana, başka telefonlar da çıkardı. Bunun en büyük örneği ise amiral gemisi model olan "Pyongyang" telefonu.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK...

Pyongyang, söylenenlere bakılırsa yüz tanıma, iyileştirilmiş kamera ve hatta artırılmış gerçeklik özellikleri gibi Kuzey Kore dışındaki hemen hemen her ülkede çıkan telefonlarda gördüğümüz bazı özelliklere sahip. Hatta iPhone'lardan bile daha avantajlı olduğu bir özelliği var.

O ÖZELLİĞİ İLE iPHONE'LARDAN DAHA AVANTAJLI

Öyle ki Pyongyang'ın iPhone'larda bile olmayan bir özelliğe sahip olduğu söyleniyor. O özellik de bir çentik yerine bir delikli bir ekrana sahip olmasından başka bir şey değil. Bildiğiniz üzere iPhone 13 modellerinde ekrandaki çentik biraz küçülse de hala rakiplere nazaran ekrandan büyük bir pay alıyor. Fakat iPhone 14'te delikli ekran tasarımına geçileceği öne sürülüyor. Neyse, konumuzdan sapmadan tekrar Kuzey Kore'ye dönelim.

BİR KANDIRMACA MI?

Kuzey Kore'deki akıllı telefonların ilginç bir özelliği daha var ki o da gizlilik sağladığı söylenen şifreli bir mod. Fakat bu konuda da bazı şüpheler var. Çünkü bu modu test eden teknik uzmanlar, aslında hiçbir şeyi şifrelemediğini ve sadece bir kilit ekranı eklediğini keşfettiler.

Jensen'e göre bunun amacı kullanıcıya sahte bir gizlilik duygusu vermek ve daha özgür konuşmalarını teşvik etmek olabilir.

