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Kuzey Kore'nin füze hamlesine jet yanıt! Japonya'dan ek yaptırım kararı

01.04.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Füze programına hız kazandıran ve art arda denemeler yapan Kuzey Kore'ye karşı Japonya'dan yeni hamle geldi. Hükümet, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze geliştirme programına destek olduklarına inanılan 6 Kuzey Koreli, 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin füze hamlesine jet yanıt! Japonya'dan ek yaptırım kararı

Özellikle son aylarda peş peşe kıtalar arası füze denemesi yapan ve her hamlesiyle dünyayı tedirgin eden Kuzey Kore'ye karşılık Japonya'dan yeni bir hamle geldi. Hükümet, Kuzey Kore'nin füze programına destek verdiğine inandığı kişi ve kurumlar için harekete geçti

Japonya, Birleşmiş Milletler yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen geçtiğimiz ay bu yılın 11. füze denemesini gerçekleştirerek kıtalar arası balistik füze ateşleyen Kuzey Kore’ye karşı yeni adım attı.

TOPLAM 120 KİŞİ VE 129 KURULUŞ

Pyongyang’a yönelik yaptırımları genişletmeye karar veren Japonya hükümeti, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze geliştirme programına destek olduklarına inanılan 6 Kuzey Koreli ve 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun varlıklarının dondurulacağını açıkladı. Son adımla birlikte Japonya’nın Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımlar 120 kişi ve 129 kuruluşa yükselmiş oldu.

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AYNI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, sabah saatlerinde kabine toplantısında onaylanan ve aynı gün yürürlüğe girecek olan yeni yaptırımın, Japonya’nın Kuzey Kore’yi içeren sorunları etraflıca bir şekilde çözme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

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KUZEY KORE'YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

"Japonya, Kuzey Kore’yi nükleer ve füze geliştirme programı ile geçmişte Pyongyang tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunlarını çözmeye yönelik somut adımlar atmaya çağırıyor" diyen Matsuno, söz konusu sorunların çözümü için her türlü çabayı göstereceklerini yineledi. Bir meclis oturumunda Kuzey Kore sorununun çözümü için uygulanacak yeni yaptırımlara atıfta bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlarken, bilgi toplamak ve süreci izlemek için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KIM JONG-UN, DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Kuzey Kore geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalar arası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.

Ülke lideri Kim Jong-un ise ülkesinin "Hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurmuştu.

Son denenen kıtalar arası balistik füzenin ABD topraklarına dahi ulaşabileceğine dair iddialar bölgede güvenlik endişesini arttırırken, gelişmelerin ardından Pyongyang’a daha fazla caydırıcı yaptırım uygulanacağı kamuoyuna yansımıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Kuzey Kore
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