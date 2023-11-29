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Kuzey Kore'nin "Sizi izliyoruz" mesajına ABD'den ilginç yanıt! Kim Jong-un'un eline geçtiği öne sürülen fotoğraflar ses getirmişti

29.11.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kore'nin uzaya gönderdiği casus uyduyla ABD'de Beyaz Saray'ı ve Pentagon'u görüntülediği iddiası geniş yankı uyandırmıştı. Pyongyang'ın "Sizi izliyoruz" mesajının ardından ABD'den ilginç bir yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder o fotoğrafların internette bulunduğunu ima etti.

Kuzey Kore'nin "Sizi izliyoruz" mesajına ABD'den ilginç yanıt! Kim Jong-un'un eline geçtiği öne sürülen fotoğraflar ses getirmişti

Kuzey Kore’nin, yörüngeye gönderdiği casus uyduyla Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve bazı ABD askeri üslerini görüntülediği iddiasına ABD hükümetinden yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pyongyang’ın bahsettiği görüntülerden birçoğunun kamuoyunun erişimine açık olduğuna dikkat çekerek, “İnternette Pentagon ve Beyaz Saray’a ait çok sayıda görüntü var” ifadelerini kullandı.

Sorulan bir soru üzerine Kuzey Kore’nin fırlattığı uydunun yörüngeye girdiğini doğrulayan Ryder, “Yörüngeye girdiğini biliyoruz. Bir şeyin yörüngeye girebilmesi için Dünya’nın yerçekiminden kurtulması ve Dünya’nın etrafındaki yörüngede kalabilmesi gerekir” şeklinde konuştu. "Dolayısıyla, bu fırlatmanın parametrelerinin ne olduğunu ve neyi başarmayı umduklarını tanımlamak gerçekten Kuzey Korelilere kalmıştır" ifadelerini kullanan Ryder, ABD’nin Güney Kore, Japonya ve diğer ortaklarıyla yakın iletişimde kalacağını ve ilgili gelişmeleri yakından izleyeceğini belirtti.

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GÜVENLİK TAAHHÜDÜNÜ YİNELEDİ

Ülkesinin Güney Kore ve Japonya’ya yönelik güvenlik taahhüdünü yineleyen Ryder, “Söyleyeceğim şu ki, ABD’nin hem Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) hem de Japonya’ya yönelik genişletilmiş caydırıcılık politikası kararlı bir şekilde devam edecek” dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu yıl Kore Yarımadası’na yaptığı ikinci geziden yeni döndüğünü hatırlatan Ryder, “Kore Yarımadası’nda barış ve istikrarı korumaya yönelik yetmiş yıllık çabaların ardından ABD-Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ittifakının güçlü bir şekilde ayakta durduğunu çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

PYONYANG’IN UYDU ADIMI GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Kuzey Kore’nin Malligyong-1 adlı casus uyduyu yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye göndermesi Kore Yarımadası’nda gerilimi artırmıştı. Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmak üzere 2018 yılında imzalanan askeri anlaşmayı tepki olarak kısmen askıya alırken, Pyongyang ise misilleme olarak anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından Kuzey ve Güney Kore’yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölge (DMZ) çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pyongyang, son olarak dün yörüngeye gönderdiği uydu aracılığıyla Beyaz Saray, Pentagon ve bazı ABD askeri üslerini görüntülediğini iddia etmişti.

(İHA)

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