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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: "Türkiye ile dayanışma içindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:39 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: "Türkiye ile dayanışma içindeyiz"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski de resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkına güçlü desteklerini sunarak, şunları kaydetti:

"(Depremde) Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki tüm vatandaşlar için dua ediyoruz. Yardım etmeye hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kuzey Makedonya Stevo Pendarovski Türkiye

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