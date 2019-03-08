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Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara destek eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara destek eylemi

Vicdan Hareketi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılması talebiyle Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'te eylem gerçekleştirdi.

Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi Meydanı'nda cuma namazı sonrası yapılan eyleme katılanlar, "Tutsak kadınlara özgürlük", "Zindanlar yıkılsın, insanlık kazansın" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve Boşnakça olmak üzere 4 dilde okunan bildiride, "Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız." mesajı iletildi.

Türkiye’den gelen Vicdan Hareketi üyesi Zehra Kavak, yaptığı açıklamada, geçen yıl dünyanın farklı ülkelerinden 10 bin kadının İstanbul'dan yola çıkarak Suriye sınırına ulaştığını ve sessiz eylem gerçekleştirdiklerini söyledi.

On bin kadının Hatay'da yaptıkları sessiz eylemle dünyaya seslerini duyurduğunu anlatan Kavak, "Geçen yıl Hatay’da buluşan bu on bin kadın bugün kendi ülkelerine döndü ve şu anda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyanın 110 ülkesinde Suriye hapishanelerinde, yer altı hapishanelerinde Suriyeli kadın ve çocukların yaşamış olduğu zulmü kendi ülkelerindeki meydanlarda haykırmaktalar. Biz de vicdan sahibi insanlar olarak, Suriye’de yaşananlara duyarsız kalamayan insanlar olarak 7 bin kadın ve çocuğun, yaşları 9’un altında bulunan çocukların bile olduğu bu zindanlarda yaşananları duyurmak için buradayız." diye konuştu.

Gösteriye katılan Mersiha Smailoviç de 8 Mart'ta burada toplanarak Suriye'deki hapishanelerde bulunan kadınların serbest bırakılması çağrısı yaptıklarını belirterek, "Onların, özellikle en savunmasız kategori olan kadın ve çocukların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Hüsniye Emin de Vicdan Hareketi’nin geçen yılki konvoyuna katıldıklarını dile getirerek, Suriye’de zulme uğrayan kadın ve çocukların sesi olmak için toplandıklarını vurguladı.

Emin, "Biz Balkanlar'da çok yakın tarihte buna benzer olayları yaşadık, Bosna ve Kosova Savaşı'nda. Biz, bütün dünya, bu acıları büyük bir pişmanlıkla izliyor şu anda. Biz de burada çağrı yapıyoruz, ileriki dönemlerde Suriye’de yaşanılan bu zulmü pişmanlıkla izlemeyelim. Şimdiden onların özgür olabilmesi için sesimizi yükseltiyoruz. Dünyanın üç maymunu oynamasına artık 'Dur' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Makedonya Suriye Üsküp Vicdan Hareketi

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