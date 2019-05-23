Kuzey Makedonya’da yeni kabine gerginliği

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yeni kabinesini oluştururken hükümet ortakları arasında gerginliğe sebep oldu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde yeni seçilen Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski kabinesini oluşturdu. Eski Cumhurbaşkanı George İvanov’un kabinesinden kimsenin çıkarılmamasıyla birlikte kabinede yer alacak yeni isimler de açıklandı. Yeni kabinede yer alacak olan Erold Musliu, istihbarat teşkilatının başına getirildi. Bu durum Pendarovski’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olarak gösterildiği Arnavut Partisi Demokratik Bütünleşme Birliği ile ters düşmesine ve hükümet koalisyonundaki partiler arasında gerginliğe sebep oldu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Birliği’nden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanının dün verdiği karar herkesi rahatsız etti ve böyle bir kararın bilgi eksikliğinden olduğunu düşünüyorum” diyerek Cumhurbaşkanı’nın verdiği kararda kötü bir niyet olmadığını dile getirdi.

2010 yılında yayınlanan bazı belgelerde Demokratik Bütünleşme Birliği Başkanı Ali Ahmeti, sözde “İbar” kod adıyla ve Aleksandar Antiç ismi ile eski Yugoslavya İstihbaratı işbirlikçisi olarak gösterilmişti. Bu belgelerin kamuya yansıtılmasından sorumlu kişi olarak Erold Musliu gösteriliyor. Hükümet koalisyonunda olan Arnavutların en büyük partisi Demokratik Bütünleşme Birliği, bu belgelerin yayınlanmasından ve bu tür spekülasyonların oluşturulmasından sorumlu tuttuğu Erold Musliu’nun her türlü makam ve mevkide bulunmasına engel olmaya çalışmıştı. Eski Cumhurbaşkanı George İvanov da 2011 yılında Musliu’yu istihbaratın başına geçebilecek adaylardan biri olarak gösterdiğinde Demokratik Bütünleşme Birliğinin sert tepkilerinden ötürü bu kararından vazgeçmişti.



