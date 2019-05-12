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Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin göreve başlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendravoski ile görüştü

Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'yı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin göreve başlamak için yemin törenine katılmak üzere Kuzey Makedonya'da bulunan Kaymakcı, Pendarovski tarafından "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kaymakcı'ya, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da eşlik etti.

Ayrıca Pendarovski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ve Polonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Piotr Wawrzyk ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Stevo Pendarovski, gün içerisinde Kuzey Makedonya Meclisinde yemin ederek göreve başlamıştı. Ardından "Villa Vodno"da düzenlenen devir teslim töreninde de Cumhurbaşkanlığı görevini eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'dan devralmıştı.

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