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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde kamyona çarpan otomobil kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde kamyona çarpan otomobil kamerada

06.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, gişelere girmek için bekleyen kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hızla ilerleyen Murat Öztürk yönetimindeki otomobil Kurnaköy Gişelerine girmek üzere bekleyen Serkan Meriçkan yönetimindeki bir kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öztürk'ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin gişeye girmek için bekleyen kamyona çarptığı görülüyor.

Kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan, "İki tane TIR vardı. Ben bekliyordum hareket halinde değildim. Bir gümbürtü koptu. Ben kamyon çarptı sandım. Olay bu. Görüntü ortada" dedi.

(DHA)

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trafik kazası
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