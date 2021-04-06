Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde kamyona çarpan otomobil kamerada

Kaza saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hızla ilerleyen Murat Öztürk yönetimindeki otomobil Kurnaköy Gişelerine girmek üzere bekleyen Serkan Meriçkan yönetimindeki bir kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öztürk'ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin gişeye girmek için bekleyen kamyona çarptığı görülüyor.

Kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan, "İki tane TIR vardı. Ben bekliyordum hareket halinde değildim. Bir gümbürtü koptu. Ben kamyon çarptı sandım. Olay bu. Görüntü ortada" dedi.

(DHA)

