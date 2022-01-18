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Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza! Yanarak can verdi

18.01.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara otoyolundaki trafik kazasından korkunç bir haber geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı kontrolden çıkarak kaza yapan kamyonun sürücüsü aracın içinde yanarak hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza! Yanarak can verdi

Korkunç kaza saat 04.45 sıralarında İstanbul'da meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ayrıntılı olarak yapılacak inceleme için kamyon şoförünün bulunduğu yerden çıkartılmadığı bilgisi alındı.

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Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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