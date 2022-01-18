Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza! Yanarak can verdi

Korkunç kaza saat 04.45 sıralarında İstanbul'da meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayrıntılı olarak yapılacak inceleme için kamyon şoförünün bulunduğu yerden çıkartılmadığı bilgisi alındı.
Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.
(AA)
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