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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Lastik değiştirmek için duran tıra çarpan başka bir tır, yanarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır, emniyet şeridinde duran başka bir tıra çarptıktan sonra yandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine giden Selami Yıldırım idaresindeki 20 H 9833 plakalı tır, Reşadiye mevkisine geldiği sırada, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duraklayan 41 B 9717 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yıldırım idaresindeki tır, savrulup bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Yanan tırdan çıkan sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, tır kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan tırların ve yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaza Kuzey Marmara Otoyolu TIR

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