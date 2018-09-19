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Kuzey ve Güney Kore liderleri: Kore için yeni bir gelecek başlıyor

19.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün Pyongyang'da bir kez daha bir araya geldi. Liderler, görüşmede bir dizi önemli karar aldı ve anlaşmaya imza atarken, bu zirveyi yeni bir geleceğin başlangıcı olarak tanımladı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Moon, tarafların "nükleer silahlardan arındırılma konusunda bir yöntem üzerinde" anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kim de bu zirveyi askeri barışın sağlanmasına yönelik "büyük bir atılım" olarak tanımladı.

Liderlerin iki ülke arasında demiryolu bağlantısı kurma, ailelerin yeniden birleşmesine izin verme ve sağlık hizmetleri alanında işbirliğine gitme konusunda da anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Taraflar, varılan kararlarla ilgili bir anlaşmaya da imza attı.

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Moon imza töreninin yaptığı açıklamada, "Kuzey, ilgili ülkelerden gelecek uzmanların eşliğinde Tongchang-ri füze motoru test alanını ve füze fırlatma tesisini tamamen kapatmayı kabul etti" dedi.

Kim de "yakın bir gelecekte Seul'u ziyaret edeceğine" söz verdiğini belirtti. Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Kim Güney'e giden ilk Kuzey Kore lideri olacak.

İki ülke ayrıca 2032 Yaz Olimpiyatları'na evsahipliği için ortak başvuru yapacaklarını da açıkladı.

Aralarında ateşkes anlaşması olan ancak halen bir barış anlaşması yapılmadığı için teknik olarak savaş hali devam eden Kuzey Kore ile Güney Kore arasında görüşmeler bu yıl içinde başlamıştı.

Nisan ayındaki tarihi zirveden bu yana bu, iki liderin yaptığı üçüncü görüşme oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore anlaşma Uzlaşma Pyongyang

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