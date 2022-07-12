KYK yurt, burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı binlerce öğrencinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. YKS sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler, 'KYK başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuruları için tarih belli oldu mu?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt, burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelen KYK başvuruları için, gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlamıştı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

