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KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

07.11.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs başvuruları 5 Kasım'da başladı. Burslar başvuru sonucunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından veriliyor. Burs verilecek öğrenciler değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin maddi durumu göz önünde bulunduruluyor. İşte detaylar...

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurusu yapıp burs çıkmayan öğrencilere kredi imkanı tanınıyor.Kredi geri ödemeli, burs geri ödemesiz verilir. KYK burs başvurusunun başlamasıyla öğrencilerin gözleri başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

5 Kasım 2021 Cuma başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım 2021 Pazartesi sona erecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." dedi.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvurusu 8 Kasım'a kadar e-Devler mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden yapılacak. KYK burs başvurusu yapmak için e-Devlet'in, "https://www.turkiye.gov.tr/" internet adresine erişim sağlayınız. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler 8 Kasım'a kadar bilgilerini güncelleyebilir.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl sonuçlar, başvuruların sona ermesinin ardından 1 ay içinde açıklanmıştı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Söz konusu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
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