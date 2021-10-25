KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Binlerce öğrencinin gözleri KYK tarafından sağlanan bursların başvuru sürecine çevrildi. Konuya ilişkin YURTKUR'dan açıklama bekleniyor. KYK lisans burs ve kredi ücreti 650 TL, yüksek lisans burs ve kredi ücreti bin 300 TL, doktora burs ve kredi ücreti bin 950 TL olarak sağlanacak.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvurularının başlangıç tarihi YURTKUR'un internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. KYK başvuruları geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılmıştı.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

Lisans öğrencileri

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler



