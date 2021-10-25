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KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

25.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene binlerce öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan yurt, burs imkanlarından faydalanıyor. Burslar geri ödemesiz olup, krediler geri ödemeli olarak öğrencilere veriliyor. Başvuru yapan öğrenciler değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin maddi durumları, evde çalışan sayısı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Binlerce öğrencinin gözleri KYK tarafından sağlanan bursların başvuru sürecine çevrildi. Konuya ilişkin YURTKUR'dan açıklama bekleniyor. KYK lisans burs ve kredi ücreti 650 TL, yüksek lisans burs ve kredi ücreti bin 300 TL, doktora burs ve kredi ücreti bin 950 TL olarak sağlanacak.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvurularının başlangıç tarihi YURTKUR'un internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. KYK başvuruları geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılmıştı.

KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

  • Ön lisans öğrencileri
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • Lisans öğrencileri
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler


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