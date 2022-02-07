KYK bursları ne zaman yatacak? 2022 Şubat KYK bursları ödemeleri başladı mı?

Şubat ayına girdiğimiz andan itibaren öğrencilerin odaklandığı en önemli konulardan biri KYK burslarının ödeneceği tarih oldu. Milyonlarca öğrenci KYK burslarının ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleşiyor. İlk defa burs veya kredi alan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla yılbaşı öncesi yapılan toplu ödeme sonrası gözler 2022 yılının şubat ayı ödemelerine çevrildi.

KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

En son KYK burs ücretleri 6 ve 10 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." şeklinde konuştu.

İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2022 yılında kredi ve burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.



