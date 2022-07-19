KYK kredi borcu nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK kredi borcu sorgulama ve yapılandırma ekranı

KYK kredi borcu hesaplama ve yapılandırma işlemleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı KYK kredi düzenlemesi açıklamasının ardından binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredisini kullanan birçok öğrenciye müjdeyi verdi. Peki, KYK kredi borcu nasıl sorgulanır? İşte E-Devlet KYK kredi borcu sorgulama ve yapılandırma ekranı.

KYK KREDİ BORCU NASIL SORGULANIR?

KYK kredi borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen birçok kişi bu işlemin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. KYK borçları hem e-Devlet hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde 2 farklı yolla yapılabiliyor.

E-DEVLET İLE BORÇ SORGULAMA:

KYK kredi borcu olan ve borç için ödeme yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesine bağlanarak borcunu öğrenebiliyor. Burada vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme giriş yapılmalı ve ardından ödemek istenilen taksit ya da taksitleri seçilmelidir. İsteğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

KYK BORCU SORGULAMA E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE BORÇ SORGULAMA:

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine giriş yapmalısınız. İlk olarak (https://www.gib.gov.tr/) adresi üzerinden kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapın. Ardından sitede yer alan vergi borçları sekmesi üzerinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçin ve borç için sorgulama yapın.

İşlemi yaparken banka kartı ve kredi kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçebilir, tercihinize göre seçtiğiniz kartla KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.

GÜNCEL KYK BORCU OLANLARIN FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel KYK borcu olan gençlerin kredi faizleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

