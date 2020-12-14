KYK memur alımı 2021... KYK 500 personel alımı başvuru şartları! 2020 KYK yurt yönetim memur alımı başvuru tarihleri!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 63 ilde bulunan yönetim kadrosuna memur alımı için son dakika haberi geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu açık kadro ilanlarını araştıran ve KPSS'ye girerek memur olmak isteyen adaylar ilanı yakından takip ediyor. 2021 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır merak edilirken adaylar, KYK memur alımı başvurusu nereye nasıl yapılır konusunu araştırıyor. KYK'ya memur alımı başvurusu yapmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gerekiyor. KYK memur alımı yaş şartının 65 olması dikkat çekerken, ilanda KYK memur alımı başvuru şartlarına da detaylı olarak değinildi.

2021 KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Son dakika haberi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu 63 ilde 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin takip ettiği, KYK'ya memur alımı bugün duyuruldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda memur olmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gerektiği belirtilen açıklamada 63 ile yönetim kadrosuna atama yapılacak. İlanda başvuru yapacak adayın SGK'dan emekli aylığı almama şartı da istendi. Bu şartlar dışında KYK memurluk başvurusu için başvuru yapacak adayın işini yapmasına engel teşkil edecek bir rahatsızlığının da olmaması gerektiği başvuru şartlarında belirtildi.

KYK memur alımı başvuru şartları neler? Peki KYK memur alımı başvurusu nasıl olacak? İşte 2021 KYK memur alımı başvuru tarihleri ve detayları...