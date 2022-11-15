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KYK öğrenim kredisi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Öğrenim kredisi başvuru şartlarına dikkat! Geri ödeme yaparken…

15.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı ve işlemler başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları kasım ayı içerisinde alınacak. Başvurular bugün başladı ve 17 Kasım Perşembe günü sona erecek. Peki, KYK öğrenim kredisi nedir, başvurusu nasıl yapılır?

KYK öğrenim kredisi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Öğrenim kredisi başvuru şartlarına dikkat! Geri ödeme yaparken…

KYK öğrenim kredisi başvurusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. KYK burs ve kredisi başvuruları bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının 17 Kasım gününe kadar devam edeceğini açıkladı ve kredi ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi duyurdu.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek.
Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, "Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik." ifadelerini kullandı.

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ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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