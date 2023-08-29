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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? Son gün 2 Eylül

29.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuru sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarının ardından 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. 2 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacak başvuruların ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte KYK yurt başvurularına dair tüm merak edilenler...

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? Son gün 2 Eylül

KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte yurt başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki yeni dönemle ilgili heyecanla beklenen açıklamalar yaptı. Üniversite yurt başvurularının başladığını duyuran Bakan Bak, başvuruların 2 Eylül'de saat 23:59'a kadar süreceğini söyledi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK yurt başvuruları bugün başlamış olup 2 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.

KYK KAPAK

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK Yurt başvurusu E-Devlet üzerinden yapılacağı için başvuruda bulunacak olan öğrencilerin öncelikli olarak e-Devlet Kapısına giriş için şifreye sahip olmaları gerekiyor. Şifrenin temini, PTT şubelerinden kolayca yapılabiliyor.

KYK yurt başvurusu için, ilk adımda başvuru hakkında bilgiler veren Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu bilgilerin öğrenciler okunmasını ve onaylanmasını talep ediyor.

İkinci adımda kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylayacak olan üniversite öğrencileri, üçüncü bölümde ise öğrenim bilgileri ile karşılaşacak. Diğer adımlar ise aşağıda anlatıldığı gibi devam edecek.

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra “Yurt Başvurusu” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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