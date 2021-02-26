KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu başladı mı sorusu çok sayıda öğrencinin ve velinin uzun süredir yanıt aradığı sorulardan bir tanesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerek ilk kez bir yükseköğretim programını kazanmış olan öğrencilerle ara sınıf öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanması sonrasında KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusu da gündeme geldi. Şehir dışında öğrenim görecek öğrenciler KYK yurt başvuru süreci sonunda hak kazanmaları halinde devlet yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu ve aylık olarak öğrencilere ödemeler yapılmaya başlanmıştı. Şimdi, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak konusunda yetkililerin yapacağı resmi açıklamalar bekleniyor. KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KYK burs ve kredi başvurularıyla sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusu tarihleriyle ilgili açıklamalar da uzun süredir merak ediliyordu. Yüz yüze eğitimle alakalı gelişmelerle beraber konuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Ancak yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Burs ve kredi başvuruları ise 8 Kasım 2020 tarihinde sona ermişti ve başvuru sonuçları 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı.

KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve her sene ağustosta gerçekleşen başvurular koronavirüs salgını gerekçesiyle bu yıl ertelendi. Başvuru tarihlerinin belirlenmesi noktasında YÖK’ün açıklayacağı takvimin önemli olduğu belirtilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; yurtlar ile alakalı başvuruya dair bütün bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği duyuruldu. Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl ise başvurular 19 Ağustos 2019'da başlamış ve 26 Ağustos 2019'da sona ermişti. Şimdi KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamalar öğrenciler tarafından bekleniyor. GSB'nin verilerine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının aylık ücreti 200 TL olurken, yüksek standartlı KYK yurtlarının ücreti ise aylık olarak 215 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC'deki KYK yurtlarının ücreti de aylık olarak 400 TL olarak belirtiliyor. KYK yurt başvuruları başladığı zaman aşağıdaki ekrandan başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.