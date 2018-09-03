KYK yurt başvuruları ve ücretleri: Yurt başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru ve kayıtları bugün başladı. 2018 YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında gözler Yurt-Kur'dan gelecek yurt başvuru tarihinde idi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, KYK yurt başvuru tarihini üniversite kayıtları ile aynı zamanda başlayacağını bildirmişti. Bugünden itibaren KYK yurt başvusu yapacak öğrenciler, 2018 KYK burs başvuru tarihlerinin bir an önce açıklanması bekliyor. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? 2018 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte detaylar... KYK YURT KAYITLARI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara 3 Eylül Pazartesi başlayacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. "e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500'den fazla yurtta, hizmet veriyor. Yurtlarda aylık ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Standart v e özel nitelikli yurtlar olmak üzere iki tip yurt bulunur. Yaz okulu veya stajı için kalmayacaksanız Temmuz ve Ağustos ayı yurt ücretlerini ödemiyorsunuz. KYK aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir. Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2-Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3-Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4-Şehit/Gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir. KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını bekleniyor. KYK yurt kayıt tarihi 3-10 Eylül olarak açıklandı. Fakat KYK burs başvurusu henüz başlamadı. Geçmiş dönemlerdeki başvuru tarihlerine bakılırsa KYK burs başvurusu için tahmini başlangıç tarihi Kasım - Aralık ayı söylenebilir. KYK BURS VE ÖĞRENCİ KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? KYK burs başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. KYK BURS BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. KYK BURS BAŞVURUNDA ÖNCELİKLİ OLANLAR KYK burs başvurusunda öncelikli olan şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde burstan öncelikli olarak faydalanacak.