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KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? KYK başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her sene devlet yurdunda kalmak isteyen üniversite adayları tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamaları merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz sene yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinde başlamış ve 26 Ağustos tarihinde bitmişti. Bu sene için de KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda KYK yurt başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, KYK başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? KYK başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları 2020 ne zaman sorusuna üniversite adayları tarafından cevap aranmaya devam ediliyor. Üniversite sınavına katılım sağlayan ve aldığı sonuç ile bir programa kayıt yaptıran öğrenciler tarafından KYK yurt başvuruları merakla bekleniyor. KYK yurt başvurusu işlemleri her sene ÖSYM tarafından yerleştirme sürecinin sonlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde duyuruluyor. Başvurular da e-devlet üstünden alınıyor. KYK yurt başvurusu 2020 ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Peki, KYK başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman 2020

KYK YURT BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt olarak bu sene yaşanan olağanüstü durum nedeniyle farklı bir uygulamaya gidileceği belirtildi. Her sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan başvurular, bu sene Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. KYK başvuruları ne zaman sorusuna yanıt olarak yapılan açıklamada başvuru tarihi ve başvuruya dair tüm bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi olan gsb.gov.tr ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan kygm.gsb.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre KYK yurt başvuru ne zaman sorusu YÖK tarafından açıklanacak akademik takvim sonrasında belli olacak. Süreçle ilgili detaylı bilgi almak adına Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği belirtildi. Geçtiğimiz sene başvurular 19 Ağustos’ta başlamış ve 26 Ağustos’ta sona ermişti.

KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? KYK başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2020

Üniversite adayları tarafından KYK yurt başvurusu nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. Başvuruların, yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından yurtkur.gsb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru işlemleri ise e-devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle e-devlet şifresi bulunmayan üniversite öğrencilerinin e-devlet şifresi edinmeleri ya da e-devlet sistemine giriş yapabilecek e-imza, T.C. kimlik kartı, mobil imza ve internet bankacılığı gibi yöntemlerden en az bir tanesi sahip olması gerekiyor.

Aynı zamanda özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan ederek yurt barınma hakkı kazanan öğrencilerin, hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüğüne teslim etmesi bekleniyor. Belgenin ibraz edilmemesi halinde ise öğrencilerin yurt hakları geçersiz sayılıyor. Öğrenciler tarafından KYK başvuruları ne zaman yurt araştırmaları devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
burasi devlet yurdumu otelmi .bizim devrimizde 1998 de sadece yatak ve ranza vardi yerler beton elektirik yasakti vay be ..6 kisi kaliyorduk vardiyali giriyorduk odaya .
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