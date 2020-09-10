KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman alınacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri!

KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve velileri ‘KYK yurt ve burs başvuruları için tarih verildi mi’ sorusu derinlemesine araştırılıyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle beraber öğrenciler maddi destek sağlamak için burs ve kredi şartlarını incelemeye başladı. Üniversiteye yerleşen yüz binlerce öğrenci KYK burs ve yurt başvurusu için hazırlıklarına hızlandırdı.
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında Kredi Yurtlar Kurumu’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında ise burs tarihleri 16 Ekim’de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos’ta başlamıştı. Bu sene içerisinde ise burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında, yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
Tarihlerin açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçlara göre öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ sayfası üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.
KYK yurtlarında ikamet etmek isteyen öğrencilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir. KYK yurt başvurusu şartları arasında ise;
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilir. Öğrenciler Gençlik ve Spora Bakanlığı tarafından oluşturulan “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfasından tamamlanır. Burs başvurusu sırasında öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler sorgulanır. Yapılan değerlendirmenin sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs sağlanır. Durumu belirlenen şartlara uygun olan her öğrenciye ise öğrenim kredisi verilir.
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