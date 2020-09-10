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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman alınacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla beraber üniversiteli öğrencilerin gözü kulağı KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Burs ve kredi başvurusunun yanında öğrenciler yüzyüze eğitime geçilmesi halinde KYK yurt başvuruları da araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? İşte 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri!

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman alınacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri!

KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve velileri ‘KYK yurt ve burs başvuruları için tarih verildi mi’ sorusu derinlemesine araştırılıyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle beraber öğrenciler maddi destek sağlamak için burs ve kredi şartlarını incelemeye başladı. Üniversiteye yerleşen yüz binlerce öğrenci KYK burs ve yurt başvurusu için hazırlıklarına hızlandırdı.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında Kredi Yurtlar Kurumu’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında ise burs tarihleri 16 Ekim’de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos’ta başlamıştı. Bu sene içerisinde ise burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında, yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarihlerin açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçlara göre öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ sayfası üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU

2020 KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK yurtlarında ikamet etmek isteyen öğrencilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir. KYK yurt başvurusu şartları arasında ise;

  • Öğrencilerin örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
  • Öğrencinin ailesinin KYK yurdunun bulunduğu il sınırlarının dışında ikamet etmesi,
  • Öğrencinin taksirli suçlar hariç olmak üzere herhangi bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezasıyla kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,
  • Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “süresiz çıkarma cezası” ya da öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ise öğrenci belgesi, ikamer izni belgesi ile pasaportun tasdikli fotokopisinin verilmesi,
  • Zorunlu staj hariç tutulmak üzere asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışılmaması,
  • Öğrencinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığının olmaması yer alır.

    2020 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilir. Öğrenciler Gençlik ve Spora Bakanlığı tarafından oluşturulan “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfasından tamamlanır. Burs başvurusu sırasında öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler sorgulanır. Yapılan değerlendirmenin sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs sağlanır. Durumu belirlenen şartlara uygun olan her öğrenciye ise öğrenim kredisi verilir.

E-DEVLET KYK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU

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