KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızın yerleştirme sonuçlarını sizler için iki gün gibi rekor bir sürede tamamladık." dedi.
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