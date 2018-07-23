Kylie Jenner eski haline döndü

Adını taşıyan kozmetim markasıyla daha 20 yaşında dolar milyoneri olan Kylie Jenner, bir süre önce Stormi adını verdiği bir bebek dünyaya getirdi.

İlk kez bebeğini bırakıp ülkesinin dışına çıkan Jenner, Paris'te konuk olduğu bir etkinlikte görüntülendi. Dudaklarındaki dolguyu çıkarttıran Jenner'ı görenler ilk anda tanıyamadı.

Sevgilisi Travis Scott ile birlikte Lollapalooza Festivali'ne katılan Kylie Jenner'ın, dolguların çıkartılmasından sonra çoukluk yıllarındaki görüntüsüne döndüğü gözlerden kaçmadı.