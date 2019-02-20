Kylie Jenner estetik iddialarına son noktayı koydu!

Uzun zamandır estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen model Kylie Jenner Paper dergisine kapak oldu.

Hakkında çıkan tüm iddialara cevap veren Kylie, fiziksel değişimini iyi yapılan saç ve makyaja bağladı.

“İnsanlar bıçak altına girdiğimi ve yüzümü tamamen yapılandırdığımı düşünüyor” diyen Kylie, dudaklarında dolgu olduğunu ise itiraf etti.

Sadece dudaklarımda dolgu var diyen genç model, ''yıllar boyunca küçük bir çocukken bile meme implantı, kaş kaldırma ve popo implantı yaptırdığıma dair iddialar ortaya atıldı, ancak hiçbiri doğru değil'' diye konuştu.

Jenner'ın 127 milyon instagram takipçisi bulunuyor.

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