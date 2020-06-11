La Liga: Bu akşam yeniden başlayacak olan İspanyol ligi hakkında bilmeniz gerekenler

Şampiyonluk yarışında, Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'in iki puan önünde. Ancak her iki takım da ikna edici bir performans sergilemekten uzak. Barcelona, özellikle deplasmanda zorlanıyor. Katalan ekibi deplasmanlarda şu ana dek 11 puan kaybetti.

İspanyol Birinci Ligi La Liga, koronavirüs salgını yüzünden verilen aranın ardından bu akşam geri dönüyor. Kapalı kapılar ardında, haftanın her günü oynanacak maçlar, nefes nefese süren şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma hakkı ve düşme hattındaki mücadelede gülen takımları belirleyecek.

Tabii ki Barca'nın asıl gücü sahanın diğer ucunda, forvette. 22 maçta 19 gol atan Lionel Messi, bir kez daha La Liga'nın gol krallığı yarışını önde götürüyor ve asıl avantaj da Luiz Suarez'in dönüşü. Koronavirüs arası, daha önce dizindeki sakatlık yüzünden sezonu kapattığı belirtilen Suarez'e iyileşme fırsatı verdi.

Takımdaki kopukluk

Ancak şampiyonluğa uzanmak için, Messi ve Suarez'ın büyülü ortaklığından daha fazlası gerekecek. Ayrıca, Barcelona koronavirüs arasından önce hem saha içi hem de saha dışında birbirinden kopuk bir görüntü sergiliyordu.

Orta sahadaki Arthur, Ivan Rakitic ve Arturo Vidal'in gelecekleri konusundaki spekülasyonlar da takımda birliği sağlamaya pek yardımcı olmuyor.

Kariyerinde daha önce hiç büyük bir kupa bulunmayan Setien için dar, yaşlı ve mutsuz bir kadroya, yoğun maç temposunda liderlik etmek çok zorlu bir süreç olacak.

Real Madrid istikrarı yakalayabilecek mi?

Zinedine Zidane cephesinde oyuncu seçeneği bol. Özellikle de Eden Hazard ve Marco Asensio'nun sakatlıklarının iyileşmesiyle.