LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Online turnuva dediğimizde daha doğrusu e-spor dediğimizde aklımıza gelen ilk oyunlardan biri kuşkusuz CS:GO ‘dur. Birçok ülkede turnuvaları düzenlenen oyunun milyonlarca aktif kullanıcısı bulunuyor. Hatta Coronavirüs nedeniyle eve kapanan insanların ilk tercih ettiği oyunlardan biri oldu. Anlık olarak 1 milyondan fazla oyuncuya sahiplik yapan oyun aynı zamanda da Twitch kanalında da en çok izlenen oyun kanallarından biri olarak göze çarpıyor. Her yaştan insanın rahatça oynayabildiği ve eğlenceli vakitler geçirdiği oyun, uluslararası turnuvaların da en çok yapıldığı oyun.

BİRÇOK OYUN ORGANİZASYONU ERTELENDİ

Birçok oyun ertelenirken, bazıları için açık kapı bırakıldı. Diğer bir merak konusu ise Ağustos ayında düzenlenen Dota 2 International 2020‘nin ertelenip ertelenmeyeceği. 18 Ağustos’da düzenlenecek turnuva yine rekor bir ödüle sahip olacak. Hatırlanacağı üzere geçen seneki turnuvada 34 milyon dolarlık bir ödül dağıtımı olmuştu. Ancak Valve şu an için erteleme veya iptalin söz konusu olmadığını turnuvaya kadar salgının bir tehlike olmayacağını ümit ettiklerini açıkladı. LoL‘de birçok turnuvasını askıya alırken, ligler ise devam ediyor. Ancak seyircili turnuvaların çoğunu beklemeye almış durumda.

Düzenlenmesi beklenen LAN etkinlikleri hakkında bilgiler;