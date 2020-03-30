HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi ancak bazıları için açık kapı bırakıldı. Genellikle spor salonları ya da gösteri salonlarında düzenlenen bu müsabakaların canlı izleyen taraftarları bulunuyordu. Ancak online olarak oynandığı için bu maçların iptal edilmeme durumu ortaya çıktı. Oyun içinde, Twitch veya Youtube gibi kanallardan canlı olarak gösterilecek.

LAN etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Online turnuva dediğimizde daha doğrusu e-spor dediğimizde aklımıza gelen ilk oyunlardan biri kuşkusuz CS:GO ‘dur. Birçok ülkede turnuvaları düzenlenen oyunun milyonlarca aktif kullanıcısı bulunuyor. Hatta Coronavirüs nedeniyle eve kapanan insanların ilk tercih ettiği oyunlardan biri oldu. Anlık olarak 1 milyondan fazla oyuncuya sahiplik yapan oyun aynı zamanda da Twitch kanalında da en çok izlenen oyun kanallarından biri olarak göze çarpıyor. Her yaştan insanın rahatça oynayabildiği ve eğlenceli vakitler geçirdiği oyun, uluslararası turnuvaların da en çok yapıldığı oyun.

BİRÇOK OYUN ORGANİZASYONU ERTELENDİ

Birçok oyun ertelenirken, bazıları için açık kapı bırakıldı. Diğer bir merak konusu ise Ağustos ayında düzenlenen Dota 2 International 2020‘nin ertelenip ertelenmeyeceği. 18 Ağustos’da düzenlenecek turnuva yine rekor bir ödüle sahip olacak. Hatırlanacağı üzere geçen seneki turnuvada 34 milyon dolarlık bir ödül dağıtımı olmuştu. Ancak Valve şu an için erteleme veya iptalin söz konusu olmadığını turnuvaya kadar salgının bir tehlike olmayacağını ümit ettiklerini açıkladı. LoL‘de birçok turnuvasını askıya alırken, ligler ise devam ediyor. Ancak seyircili turnuvaların çoğunu beklemeye almış durumda.
Düzenlenmesi beklenen LAN etkinlikleri hakkında bilgiler;

Copenhagen Games

Ne zamandı? 8 Nisan 11 Nisan
Neredeydi? Copenhagen, Danimarka
Durumu ne? Şüpheli

ESL One Rio Minor ve Major

Ne zamandı? 26 Nisan 24 Mayıs
Neredeydi? Rio de Janeiro, Brezilya
Durumu ne? Şüpheli

BLAST Premier Spring Series Showdown & Finals

Ne zamandı? 2-7 Haziran ve 16-21 Haziran
Neredeydi? Moskova, Rusya
Durumu ne? Bilgi yok.

Dreamhack Masters Jönköping

Ne zamandı? 9-14 Haziran
Neredeydi? Jönköping, İsveç
Durumu ne? Summer Festival etkinliği ertelendi, senaryolar değerlendiriliyor.

P40 Pro vs P30 Pro ! Hangisi daha mantıklı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
Huawei, Apple'a yine rakip oldu!Huawei, Apple'a yine rakip oldu!
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lan LAN etkinlikleri koronavirüs oyun turnuvası

En Çok Okunan Haberler

Canını hiçe saydı karşılığını bıçaklanarak aldı

Canını hiçe saydı karşılığını bıçaklanarak aldı

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Pornhub premium içeriklerini ücretsiz yapacak

Pornhub premium içeriklerini ücretsiz yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
P40 Pro Huawei P30’a karşı

Huawei P40 Pro mu yoksa P30 Pro mu?

65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı bir hizmet sunacak

65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı bir hizmet sunacak

Microsoft, Affirmed Networks’ü bünyesine kattı

Microsoft, Affirmed Networks’ü bünyesine kattı

Nintendo Switch’e yeni oyunlar yolda

Nintendo Switch’e yeni oyunlar yolda

Apple HomePod’a rakip geldi

Huawei, Apple'a yine rakip oldu!

Huawei P40 Pro, AnTuTu puanı ile karşımıza çıktı

Huawei P40 Pro, AnTuTu puanı ile karşımıza çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.