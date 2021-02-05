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Lancia Ypsilon makyajlandı!

05.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Lancia, eski başarısını devam ettirmek için Ypsilon'u makyajladı.

Model tasarım konusunda oldukça iddialı oldu. Eski nesilden de benzerlikler taşıyan model, teknolojik anlamda da değişim yaşamış.

TASARIMDA NELER DEĞİŞMİŞ?

İlk bakışta otomobilin ön yüzünde LED gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Bunun yanında ön ızgara ve tampon grubunda değişimler söz konusu. Modelde yeni renk paleti de sunulmuş. Yan bölümde yeni jant tasarımlarını görüyoruz.

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KOKPİTTE TEKNOLOJİK ESİNTİLER

Alıcılar, Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu yeni bir 7 inç bilgi-eğlence sistemine kovuştu. Mütevazi bir güncelleme olduğu için kokpitteki değişimler sınırlı kalmış. Model ayrıca, alerjenlerin% 99'undan fazlasını yakalayan, küf ve bakterilerin çoğalmasını% 98'in üzerinde azaltan yeni standart bir kabin hava filtresine de sahip oluyor.

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HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Kaputun altında, daha düşük emisyonlara sahip revize edilmiş bir ünite serisi yer alıyor. Şirket değişiklikler hakkında fazla bir şey söylemedi, ancak 68 Bg güç ve 102 Nm tork üreten 1.2 litrelik bir ünite modelde yer alacak. Müşteriler ayrıca 84 Bg güç ve 145 Nm tork gücünde 0,9 litrelik bir motora da sahip olabilecekleri düşünülüyor. Son olarak, 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motoru, bir elektrik motoru ve bir lityum iyon pili içeren hibrit bir kombinasyonda modelde sunulacak.

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