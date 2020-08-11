Laptop alacakların dikkatine! Fiyat/performans açısından en iyi laptoplar

Laptoplar kullanım amaçlarına göre donanımsal olarak farklı özellikler taşırlar. Eğer günlük işlerinizi yapmak için dizüstü bilgisayar alacaksanız pil ömrü iyi olan bir model satın almalısınız. Diğer yandan oyun oynamak için bir laptop tercih ediyorsanız donanım özelliklerinin oyunlarınızı kaldırabilmesine dikkat etmelisiniz. Satın alma sırasında ise fiyat/performans ürünlerine göz atmanız yararınıza olabilir.

FİYAT/PERFORMANS AÇISINDAN BAŞARILI LAPTOP ÖNERİLERİ

HP PAVILION 15-CX0039NT

Şık görünümlü ve ince çerçeveli bu bilgisayar HP tarafından geliştirildi. GTX 1050 Ti Ekran kartı ile dikkat çeken bilgisayarda 16 GB DDR-4 RAM bellek bulunuyor. 15,6 inçlik ekran genişliğine sahip HP Pavilion modeli, sekizinci nesil i5 8300H işlemci ile güçlendirilmiş. Depolama alanı 512 GB SSD olan bilgisayarda 1920x1080 çözünürlüğüne sahip IPS bir panel kullanılmış. Güçlü bir donanıma sahip HP Pavilion fiyat/performans bilgisayarlar arasında en dikkat çekenlerden biri.

LENOVO IDEAPAD L340 CORE I5 9300H

Lenovo Ideapad L340, uygun fiyatlı güçlü bilgisayar satışları ile son dönemlerde fazlasıyla ilgi gören Lenovo'nun ürettiği başarılı bir model. İddialı bir ekran kartı olan GTX 1650'yi barındırmasıyla dikkat çeken modelde sadece 256 GB SSD kullanılması depolama alanı sorunu yaşamanıza neden olabilir. Dokuzuncu nesil i5 9300H işlemcisi ile güçlendirilen bilgisayar, 8 GB DDR-4 RAM belleğe sahip. Ekranı ise IPS olan bilgisayar 1920x1080 çözünürlük kalitesinde görüntüler sunabiliyor.