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Laptop alacakların dikkatine! Fiyat/performans açısından en iyi laptoplar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

Dizüstü bilgisayar kullanımı sağladığı kolaylıklardan dolayı son yıllarda fazlasıyla arttı. Bu artış laptopların özelliklerinin gelişmesi ile birlikte devam ediyor. Artık birçok işlemin dijital ortamda yapıldığı düşünüldüğünde insanların bir yerde sabit kalmadan işlemlerini yapabilmesi laptopları cezbedici kılıyor. Karşınızda performansı ile yüz güldüren ve bütçenizi zorlamayan laptop önerileri...

Laptop alacakların dikkatine! Fiyat/performans açısından en iyi laptoplar

Laptoplar kullanım amaçlarına göre donanımsal olarak farklı özellikler taşırlar. Eğer günlük işlerinizi yapmak için dizüstü bilgisayar alacaksanız pil ömrü iyi olan bir model satın almalısınız. Diğer yandan oyun oynamak için bir laptop tercih ediyorsanız donanım özelliklerinin oyunlarınızı kaldırabilmesine dikkat etmelisiniz. Satın alma sırasında ise fiyat/performans ürünlerine göz atmanız yararınıza olabilir.

FİYAT/PERFORMANS AÇISINDAN BAŞARILI LAPTOP ÖNERİLERİ

HP PAVILION 15-CX0039NT

Şık görünümlü ve ince çerçeveli bu bilgisayar HP tarafından geliştirildi. GTX 1050 Ti Ekran kartı ile dikkat çeken bilgisayarda 16 GB DDR-4 RAM bellek bulunuyor. 15,6 inçlik ekran genişliğine sahip HP Pavilion modeli, sekizinci nesil i5 8300H işlemci ile güçlendirilmiş. Depolama alanı 512 GB SSD olan bilgisayarda 1920x1080 çözünürlüğüne sahip IPS bir panel kullanılmış. Güçlü bir donanıma sahip HP Pavilion fiyat/performans bilgisayarlar arasında en dikkat çekenlerden biri.

LENOVO IDEAPAD L340 CORE I5 9300H

Lenovo Ideapad L340, uygun fiyatlı güçlü bilgisayar satışları ile son dönemlerde fazlasıyla ilgi gören Lenovo'nun ürettiği başarılı bir model. İddialı bir ekran kartı olan GTX 1650'yi barındırmasıyla dikkat çeken modelde sadece 256 GB SSD kullanılması depolama alanı sorunu yaşamanıza neden olabilir. Dokuzuncu nesil i5 9300H işlemcisi ile güçlendirilen bilgisayar, 8 GB DDR-4 RAM belleğe sahip. Ekranı ise IPS olan bilgisayar 1920x1080 çözünürlük kalitesinde görüntüler sunabiliyor.

ACER NITRO 5 AMD RYZEN 7 3750H

1920x1080 çözünürlüğünde Full HD IPS ekran ile beraber gelen Nitro 5 modelinin teknik özellikleri fiyatına göre oldukça tatmin ediyor. 120Hz ekran yenileme hızına sahip bilgisayarın işlemcisi Ryzen 7 3750H. Güçlü bir işlemciye 16 GB DDR-4 RAM belleği eşlik ediyor. Yaklaşık yüzde 80 ekran gövde oranı ile göz kamaştıran bilgisayar RX560X ekran kartını barındırıyor. 512 GB SSD kullanarak yeterli depolama alanına sahip laptop, soğutma işlemleri konusunda da oldukça başarılı.

ASUS FX505DD AMD RYZEN 7

Soğutma sisteminin başarılı olmasıyla dikkat çeken bilgisayar Asus'un ürettiği Hypercool teknolojisinden yararlanıyor. RGB aydınlatmalı tuş klavyesi neredeyse 20 milyon vuruşa kadar dayanıklı. Ayrıca farklı açılardan renk tutarlılığı sağlayan Anti-Glare IPS panel tercih edilmiş. Bu panel 1920x1080 çözünürlüğe ve 15,6 inçlik ekran boyutuna sahip. AMD Ryzen 7 3750H işlemcisi ile güçlü bir donanıma sahip bilgisayar, 8 GB DDR-4 RAM bellek ve GTX 1050 ekran kartını taşıyor. Depolama alanı olarak 256 GB SSD'ye ek olarak 1 TB HDD tercih edilmiş. Bu bilgisayar fiyat/performans bilgisayarlarının en iyilerinden birisi.


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