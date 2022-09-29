"Laptop ekranı yetmiyor." diyenler için kurtarıcı olacak fiyat performans ürünü monitör çeşitleri

Laptop monitörlerinin yeterli olmadığı birçok durumla karşılaşıyor, bu konuda bir çıkış yolu arıyor olabilirsiniz. Neyse ki çözüm çok kolay! Kaliteli bir harici monitör alarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sık sık seyahat ediyor ve bu sırada laptop kullanmaya ihtiyaç duyuyorsanız taşınabilir monitörleri tercih edebilir, "Yok, benimki evde dursun." diyorsanız klasik monitörlere göz atabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak yüksek performanslı ve uygun fiyatlı bütün seçenekler burada sizi bekliyor.

1. Çalışma performansınızı ikiye katlayın: ASUS ZENSCREEN MB16ACE 15,6 Taşınabilir USB Monitör

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Laptop'larda yaşanan ekran sıkıntılarına kesin çözüm sunan cihazlardan biri, ASUS ZENSCREEN MB16ACE 15,6 Taşınabilir USB Monitör olabilir. Ekran genişliği 15,6 inç olan cihaz, Full HD kalitede görüntü sunar. USB Type-C üzerinden enerji sağlayan monitör, IPS ekranı sayesinde yansımayı önler. İnce tasarımı ve kompakt yapısıyla çantanıza kolayca yerleştirebileceğiniz ürünü ultra hafif olması sayesinde rahatça taşıyabilirsiniz. Özellikle sunum sırasında kullanabileceğiniz cihazın Flicker-free ve düşük mavi ışık teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımda bile göz yorgunluğu problemi ile karşılaşmazsınız.

2. Bambaşka bir deneyim: OFIYAA P2 Iki Ekranlı Taşınabilir 12” Monitör

Tek ekran size yeterli gelmiyorsa hatta "İki ekran bile işimi görmez." diyorsanız aradığınız ürün OFIYAA P2 Iki Ekranlı Taşınabilir 12” Monitör olabilir. Çift monitörden oluşan ve bir iş istasyonu kurmanızı sağlayan set hem kullanışlı hem kompakt bir tasarıma sahip. Laptop'ınıza bağlayacağınız iki monitör sayesinde üç farklı ekran üzerinde çalışabilirsiniz. Bu üç ekranı birbirinden bağımsız bir şekilde kullanabileceğiniz gibi tek bir monitör olarak da tercih edebilirsiniz. Böylece işlerinizi çok daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

3. İşleri bitirmek artık çok daha kolay: VIEWSONIC VA1655 16 FHD IPS Panel Taşınabilir Monitör

Laptopla çalışırken bir ekrana daha ihtiyaç duyuyorsanız VIEWSONIC VA1655 16 FHD IPS PANEL TYPE-C Destekli Taşınabilir Monitör tam size göre. Kompakt yapısı sayesinde kolaylıkla taşınabilen 15,6 inç genişliğindeki monitör, 1080p çözünürlükte Full HD görüntü sağlayabilir. Tek kablolu USB-C üzerinden hem ses hem görüntüyü aktarabilir. Bu sayede sizi birbirine karışan kablolarla uğraşma derdinden kurtarır. Ürünü dizüstü bilgisayarınıza ek bir monitör olarak kullanabileceğiniz gibi mobil cihazlarınızdaki görüntüyü büyütmek için de tercih edebilirsiniz. Ürünü, dayanıklı ve tek parça tasarımı sayesinde taşırken çok daha rahat olabilirsiniz.

4. Üstün performans arayanlara: Rampage Rm-244 Flash 24" FHD Led Siyah Monitör

Laptop monitörleri; bazı kişiler için sadece verimlilik anlamında değil, performans açısından da yeterli gelmeyebilir. Görsel sanatlarla uğraşanlar veya oyun oynamayı sevenlere daha iyi monitörler gerekebilir. Bu gibi durumlarda kullanılabilecek uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alan Rampage Rm-244 Flash 24" FHD Led Siyah Monitör, 24 inç genişliğiyle büyük ekran üzerinde çalışmanızı sağlar. Aynı zamanda HDMI üzerinden kolayca görüntü aktarım olanağı sunar. Sadece bir milisaniyelik tepki süresiyle bilgisayarınızdaki değişimleri anında ekrana yansıtan cihaz, 144 Hz yenileme hızıyla görüntülerin daha akıcı ve pürüzsüz olmasını sağlar.

5. "Bana bütçe dostu bir ürün lazım." diyorsanız: LG 24MK400H-B 23.5" Monitör AMD Radeon Freesync

LG 24MK400H-B 23.5" Monitör AMD Radeon Freesync, uygun fiyatlı monitörler arasında yer alıyor. Uygun fiyatına rağmen 23,5 inç genişlik, 75 Hz yenileme hızı ve bir milisaniye tepsi süresiyle üstün performans vadediyor. AMD Radeon Freesync teknolojisi sayesinde bilgisayardan aldığı verileri anlık olarak işliyor. Ayrıca ekran yırtılmalarını minimize ediyor. Özellikle oyun tutkunları tarafından tercih edilen model, 1920x1080 Full HD çözünürlüğünde görüntü sağlayabiliyor. Size de üstün görüntü kalitesinin keyfini çıkararak kendinizi oyuna kaptırmak kalıyor!

6. Üstün performans arayanlara: Samsung Odyssey G3 24" Freesync Premium Gaming Monitör

Samsung Odyssey G3 24" Freesync Premium Gaming Monitör, laptop monitörüne ek olarak üstün performanslı bir ürün arayanlar için ideal seçenekler arasında yer alır. 1920x1080 çözünürlüğünde, 16:9 oranında görüntü sağlayan monitör; videoları Full HD kalitede izleme imkânı sunar. 165 Hz yenileme hızına ulaşabilen monitör, bu sayede oyunlarda görüntülerin çok daha akışkan olmasını sağlar. Bir milisaniye tepki süresiyle bilgisayarınızdan gelen verileri anında yansıtır. Daha rahat çalışmak veya oyunlardan daha çok zevk almak istiyorsanız bu ürüne şans verin, deriz.

7. Monitör teknolojisinin zirvesi: Lenovo L24i-30 FHD IPS FreeSync 75HZ 23.8"

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Lenovo L24i-30 FHD IPS FreeSync 75HZ 23.8" hem performans hem estetik açısından kullanıcıya hitap eden ürünler arasında yer alır. Sadece 7,1 milimetrelik ince tasarımıyla çığır açar. Bu sayede çalışma ortamına minimalist bir dokunuş yapar. NearEdgeless formu sayesinde çerçeveleri tamamen ortadan kaldırır. Böylece görüntüler âdeta boşlukta süzülür. Çok ekranlı çalışmayı sevenler, iki monitörü yan yana koyduğu zaman aradaki sınırların kaybolduğunu hissedebilir. Birçok yenilikçi yönü bulunan monitörün alt ayağını telefon tutucu, arkasındaki kanalı kablo saklayıcı olarak kullanabilirsiniz.